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04.09.2018 15:00 Артём Дзюба будет капитаном сборной России в матчах с Турцией и Чехией Александр Конов





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В понедельник футболисты сборной России в Новогорске начали подготовку к матчам с Турцией и Чехией. Матч с Турцией пройдёт 7 сентября в Трабзоне в рамках группового этапа Лиги наций, а 10 сентября в Ростове состоится товарищеская встреча с Чехией.





Бывший нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба будет капитаном сборной России в матчах с Турцией и Чехией. Решение о назначении Дзюбы капитаном принял главный тренер Станислав Черчесов. Ранее функции капитана исполнял вратарь Игорь Акинфеев, однако в сентябрьском сборе он принимать участия не будет.В понедельник футболисты сборной России в Новогорске начали подготовку к матчам с Турцией и Чехией. Матч с Турцией пройдёт 7 сентября в Трабзоне в рамках группового этапа Лиги наций, а 10 сентября в Ростове состоится товарищеская встреча с Чехией.

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