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04.09.2018 14:19 Губернатор и председатель Облдумы обсудили меры поддержки тульских пенсионеров Вести-Тула





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Особое внимание этому вопросу в своём обращении к гражданам России уделил президент страны Владимир Путин, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста. В Тульской области была создана специальная рабочая группа.



«31 августа состоялось заседание рабочей группы, - сообщил Сергей Харитонов. – Мы всесторонне обсудили весь свод нашего областного законодательства по льготам и мерам социальной поддержки гражданам старшего возраста. Приняли решение о перечне законопроектов, в которые нужно будет внести изменения, что позволит обеспечить гарантии нашим гражданам».



«Наше решение в этом очень важном для людей вопросе должно быть очень ответственным, при этом принято в кратчайшие сроки, - сказал Алексей Дюмин. – Я попрошу вас взять на личный контроль прохождение законопроекта и рассмотреть его на ближайшем заседании в сентябре».



Региональным мерам поддержки людей старшего поколения была посвящена рабочая встреча губернатора Алексея Дюмина и председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова.Особое внимание этому вопросу в своём обращении к гражданам России уделил президент страны Владимир Путин, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста. В Тульской области была создана специальная рабочая группа.«31 августа состоялось заседание рабочей группы, - сообщил Сергей Харитонов. – Мы всесторонне обсудили весь свод нашего областного законодательства по льготам и мерам социальной поддержки гражданам старшего возраста. Приняли решение о перечне законопроектов, в которые нужно будет внести изменения, что позволит обеспечить гарантии нашим гражданам».«Наше решение в этом очень важном для людей вопросе должно быть очень ответственным, при этом принято в кратчайшие сроки, - сказал Алексей Дюмин. – Я попрошу вас взять на личный контроль прохождение законопроекта и рассмотреть его на ближайшем заседании в сентябре».





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