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04.09.2018 13:17 В Туле до дождей спешат привести в порядок 77 дворов Вести-Тула





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Один из последних примеров – дом №28 по улице Гармонной: здесь проведены работы по асфальтированию, устройству парковочных карманов, установке лавочек и урн, ограждений дворовой территории.





По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в Туле приводятся в порядок 77 дворовых территорий. На некоторых работы уже завершены, их приёмка прошла с участием жителей и старших по домам.Один из последних примеров – дом №28 по улице Гармонной: здесь проведены работы по асфальтированию, устройству парковочных карманов, установке лавочек и урн, ограждений дворовой территории.

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