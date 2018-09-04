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04.09.2018 13:03 Новая дорога вокруг Новомосковска должна разгрузить центр от большегрузов Вести-Тула





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Расходы на строительство возьмут на себя крупнейшие предприятия района. Проект важен как с социальной и экономической точек зрения, так и с экологической.



По словам заместителя главы администрации МО «Город Новомосковск» Евгения Тихонова, «предполагается соединить участок дороги Тула – Новомосковск и направление от Новомосковска до КТМР. Дорога предполагает двухполосное движение в каждом направлении, семь искусственных сооружений в виде мостов и три развязки».



О том, как ещё обновляется город химиков, смотрите в нашем вечернем выпуске в 20.45.



Новую объездную автомобильную дорогу планируют построить вокруг Новомосковска. Она должна разгрузить центр от большегрузов, которые приносят жителям второго по численности города в Тульской области ощутимые неудобства.Расходы на строительство возьмут на себя крупнейшие предприятия района. Проект важен как с социальной и экономической точек зрения, так и с экологической.По словам заместителя главы администрации МО «Город Новомосковск» Евгения Тихонова, «предполагается соединить участок дороги Тула – Новомосковск и направление от Новомосковска до КТМР. Дорога предполагает двухполосное движение в каждом направлении, семь искусственных сооружений в виде мостов и три развязки».О том, как ещё обновляется город химиков, смотрите в нашем вечернем выпуске в 20.45.





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