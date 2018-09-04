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НОВОСТИ | Общество



04.09.2018 10:33 В Туле под Упой проложили трубы канализации
Кира Черьевская

В Туле под Упой проложили трубы канализации

| фото |
Технически сложный, но жизненно важный для Тулы проект, призванный нормализовать работу системы водоотведения для всего Привокзального округа! Лучше всего, когда канализацию не слышно и не видно, но именно сегодня вывод труб на поверхность – решающий этап ремонтных работ.

113 метров труб проложено под участком Упы. Работы начались ещё весной на том берегу реки, и лишь ночью со 2 на 3 сентября трубы были выведены на поверхность уже на этом берегу.

Подрядчик работал над этой задачей около 5 месяцев. Нельзя было допустить загрязнения Упы. Строительно-монтажные работы велись методом горизонтально-наклонного бурения на большой глубине.

Как сообщил начальник участка ООО «Центрпромстрой-2» Михаил Баранов, «сильное заиливание, плюс сложность с протаскиванием трубопровода, так как железная дорога рядом создаёт вибрацию. Оборудование ломалось из-за сложности, но справились».

Теперь вместо служившей более 40 лет железной трубы диаметром 800 мм, проложены две по 500 мм. Таким образом, пропускная способность системы водоотведения на этом участке будет увеличена на треть. Но о завершении работ говорить ещё рано. Всего замене подлежит 237 метров трубопровода.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец сообщил, что «работы будут закончены до декабря 2018 года. Самый сложный участок пройден».

Капитальный ремонт канализационного коллектора под Павшинским мостом обойдётся бюджету Тулы почти в 14 миллионов рублей. В ближайших планах администрации - решить вопрос с «ароматами» от очистных сооружений.













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