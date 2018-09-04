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04.09.2018 10:18 Председатель Тульской Облдумы провёл для алексинских школьников «Урок России» Алексей Ерёмин





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Пожалуй, лучше всех в этот день себя чувствуют именно первоклассники. Они ещё не знают о школьных плюсах и минусах, о всех тяготах той новой жизни, а ждут приключений и самого интересного. В этой алексинской школе первый раз в первый класс пошли более 80 ребят.



В следующем году алексинская школа №3 - одна из лучших в городе на Оке - отметит полувековой юбилей. Сегодня здесь учатся почти 600 алексинцев.



«Когда человек подготовлен, образован, он более независим, талантлив. Он более высокого ранга гражданин по одной простой причине – он знает историю родины, края, родной школы», - обратился к собравшимся на торжественной линейке председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Для первоклашек в этот день был организован классный час «Вырасти дерево знаний», а для учеников 11 класса «Урок России», который для них провёл Сергей Харитонов.



Меняются школы, классы, профессии и мечты. А за косички дёргают всё также сильно, и всё также нервничают перед учебным годом родители, а дети ждут звонка на перемену. Но, скорее всего, именно из школы сегодняшние мальчишки и девчонки заберут во взрослую жизнь лучших друзей и, конечно же, запас знаний.



Белоснежные воротники, тугие косички, шары в руках первоклассников. И пусть некоторые ещё не проснулись и немножко нервничают, всё равно улыбаются.Пожалуй, лучше всех в этот день себя чувствуют именно первоклассники. Они ещё не знают о школьных плюсах и минусах, о всех тяготах той новой жизни, а ждут приключений и самого интересного. В этой алексинской школе первый раз в первый класс пошли более 80 ребят.В следующем году алексинская школа №3 - одна из лучших в городе на Оке - отметит полувековой юбилей. Сегодня здесь учатся почти 600 алексинцев.«Когда человек подготовлен, образован, он более независим, талантлив. Он более высокого ранга гражданин по одной простой причине – он знает историю родины, края, родной школы», - обратился к собравшимся на торжественной линейке председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Для первоклашек в этот день был организован классный час «Вырасти дерево знаний», а для учеников 11 класса «Урок России», который для них провёл Сергей Харитонов.Меняются школы, классы, профессии и мечты. А за косички дёргают всё также сильно, и всё также нервничают перед учебным годом родители, а дети ждут звонка на перемену. Но, скорее всего, именно из школы сегодняшние мальчишки и девчонки заберут во взрослую жизнь лучших друзей и, конечно же, запас знаний.





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