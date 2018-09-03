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НОВОСТИ | Общество



03.09.2018 19:05 В Центре поддержки одаренных детей Тульской области начался учебный год
Виталий Моторин



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Первый в истории яснополянского центра одаренных детей звонок звучал необычно. Да тут вообще все абсолютно не тривиально. Дети, играющие во время перемен в шахматы, многие из них, кстати, уже знают по несколько иностранных языков, а вместо воспитателей, так называемые тьютеры - наставники.

То что ребята здесь по-настоящему талантливы видно на школьной линейке. Но даже им поступить сюда было не просто. Из 80 учеников местной летней школы, отбор прошла лишь половина. «Чтобы попасть сюда ребята сдавали портфолио, в которых были собраны результаты за 8 или 9 лет обучения. Комиссия определяла строгий рейтинг, по участиям в международных олимпиадах, российских олимпиадах», - рассказывает руководитель центра поддержки одаренных детей Тульской области Наталия Демушкина.

Экскурсию по центру для главы региона педагоги тоже с уверенностью доверяют провести ребятам - учителя уверены в их знаниях. Впрочем, Алексей Дюмин в этих кабинетах уже не в первый раз. Он был инициатором создания центра и лично контролировал ход ремонтных работ. «Ребята, я вас поздравляю с открытием этого центра. – Сказал губернатор, обращаясь к учащимся. – Уверен, что впереди у вас много нового, много познавательного много вершин. Идите вперед, не бойтесь трудной дороги, идите смело и я уверен что все у вас получится».

Появился этот центр в регионе во исполнение указов президента страны. И это уже второе образовательное учреждение Тульской области для одаренных детей. Этот же статус имеет школа Райхеля в Туле. А объединяет все такие учреждения высочайший уровень образования. Для ребят из ясной поляны будут читать лекции педагоги тульских вузов и даже МГИМО.

Жить ученики будут здесь же, чтобы ничто не отвлекало от занятий. И этот капмусный принцип - еще одна деталь, которая роднит Яснополянский центр с самыми престижными школами Европы. Академические занятия для первых сорока воспитанников яснополянского центра одаренных детей начнутся уже завтра.

В учебном плане на ближайший год, помимо привычных каждому школьнику русского языка, математики и литературы значатся, например, такие предметы как концепция современного естествознания, мировая художественная культура, IT-технологии и даже биофизика.

















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