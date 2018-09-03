НОВОСТИ | Общество







03.09.2018 18:46 Мужчина, обвиняемый в подготовке покушения на судью, предстанет перед судом "Вести-Тула"





| фото |





Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…участковые уполномоченные проводили его в отдел полиции для проведения личного досмотра, в ходе которого было обнаружено оружие, взрывчатое вещество, парик и коробка с гримом. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд».

В региональном управлении следственного комитета завершено расследования уголовного дела в отношении 64 летнего мужчины. Следователи считают, что обвиняемый готовил покушение на судью, прокурора и следователя, после нескольких месяцев подготовки он уже отправился по установленным адресам, но был остановлен на улице, сотрудниками полиции.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…участковые уполномоченные проводили его в отдел полиции для проведения личного досмотра, в ходе которого было обнаружено оружие, взрывчатое вещество, парик и коробка с гримом. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд».











Читать @gtrktula

















