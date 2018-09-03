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03.09.2018 18:36 Тульские дороги ремонтируют сразу по нескольким программам "Вести-Тула"





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Коснулись и темы тротуаров и больного для всех горожан вопроса – сроков окончания работ на улице Советской. Вот уже больше месяца пешеходам приходится лавировать между строительными материалами, из-за работающей одновременно на всех участках техники даже выходить на проезжую часть.



По словам Крыгина, «…это достаточно большой объект, продолжаются работы по данному тротуару. Выполнено за неделю 8%. Общее исполнение контракта 40%».

Напомним, срок исполнения работ по замене тротуарной плитке на улице Советской – 1 октября.



Ремонт дорог был в центре внимания участников оперативного совещания в администрации Тулы. О ходе работ доложил заместитель главы, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.Коснулись и темы тротуаров и больного для всех горожан вопроса – сроков окончания работ на улице Советской. Вот уже больше месяца пешеходам приходится лавировать между строительными материалами, из-за работающей одновременно на всех участках техники даже выходить на проезжую часть.По словам Крыгина, «…это достаточно большой объект, продолжаются работы по данному тротуару. Выполнено за неделю 8%. Общее исполнение контракта 40%».Напомним, срок исполнения работ по замене тротуарной плитке на улице Советской – 1 октября.













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