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|03.09.2018 17:34 В Ефремове трое несовершеннолетних пострадали в ДТП
|"Вести-Тула"
К сожалению, начало учебного года не обошлось без ДТП с участием несовершеннолетних детей. Трое юных пассажиров пострадали накануне в Ефремове. Здесь как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на металлические трубы. Сам мужчина и трое детей оказались на больничных койках.
Днем ранее в Алексине подросток без прав, управляя незарегистрированным мопедом, столкнулся с автомобилем Волга, а затем с ВАЗом. К счастью подросток отделался ушибами и после осмотра врачами отпущен домой.
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