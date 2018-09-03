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03.09.2018 17:34 В Ефремове трое несовершеннолетних пострадали в ДТП "Вести-Тула"





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Днем ранее в Алексине подросток без прав, управляя незарегистрированным мопедом, столкнулся с автомобилем Волга, а затем с ВАЗом. К счастью подросток отделался ушибами и после осмотра врачами отпущен домой.





К сожалению, начало учебного года не обошлось без ДТП с участием несовершеннолетних детей. Трое юных пассажиров пострадали накануне в Ефремове. Здесь как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на металлические трубы. Сам мужчина и трое детей оказались на больничных койках.Днем ранее в Алексине подросток без прав, управляя незарегистрированным мопедом, столкнулся с автомобилем Волга, а затем с ВАЗом. К счастью подросток отделался ушибами и после осмотра врачами отпущен домой.

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