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03.09.2018 15:58 В Новомосковске прошел турнир по волейболу памяти подполковника ФСБ Сергея Ишеева "Вести-Тула"





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В соревнованиях приняли участие 3 команды из Новомосковска и команда УФСБ России по Тульской области. Победу в турнире одержали спортсмены команды «НРСС», выигравшие в финальном поединке у команды Детско-юношеской спортивной школы № 2 со счетом 2:0.









В Новомосковске состоялся турнир по волейболу памяти подполковника ФСБ Сергея Ишеева. 2-го сентября ему исполнилось бы 59 лет. Погиб он 7 апреля 2003 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно награжден орденом Мужества.В соревнованиях приняли участие 3 команды из Новомосковска и команда УФСБ России по Тульской области. Победу в турнире одержали спортсмены команды «НРСС», выигравшие в финальном поединке у команды Детско-юношеской спортивной школы № 2 со счетом 2:0.

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