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03.09.2018 15:42 В районе Павшинского моста в Туле меняют трубы канализационного коллектора "Вести-Тула"





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Плюс ко всему предыдущий трубопровод уже не справился бы с возросшей на него нагрузкой из-за строительства нового жилищного комплекса в Привокзальном районе Тулы. Сложность производства работ в том, что более 100 метров сетей прокладывали под Упой.



Как рассказал заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец, «…в ходе строительно-монтажных работ будет заменено 237 погонных метров стальных трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов. 113 метров пройдет под руслом Упы. В результате будет существенно увеличена пропускная способность».



В Туле полным ходом идут работы по замене труб канализационного коллектора. Необходимость в этом возникла из-за технического износа участка муниципальной сети водоотведения, расположенной в районе Павшинского моста.Плюс ко всему предыдущий трубопровод уже не справился бы с возросшей на него нагрузкой из-за строительства нового жилищного комплекса в Привокзальном районе Тулы. Сложность производства работ в том, что более 100 метров сетей прокладывали под Упой.Как рассказал заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец, «…в ходе строительно-монтажных работ будет заменено 237 погонных метров стальных трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов. 113 метров пройдет под руслом Упы. В результате будет существенно увеличена пропускная способность».













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