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03.09.2018 14:48 На Союзной в Туле устанавливают бортовой камень "Вести-Тула"





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В рамках контракта предусмотрены следующие виды работ: подъем люков, замена бортового камня, замена асфальтового покрытия на дороге и тротуаре. Всего на улице будет отремонтировано 3500 кв.м. проезжей части и 1100 кв.м. пешеходной зоны.





В самом разгаре ремонт на улице Союзной. В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют установку бортового камня.В рамках контракта предусмотрены следующие виды работ: подъем люков, замена бортового камня, замена асфальтового покрытия на дороге и тротуаре. Всего на улице будет отремонтировано 3500 кв.м. проезжей части и 1100 кв.м. пешеходной зоны.

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