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03.09.2018 14:43 Новую тульскую школу на Зеленстрое ученики прозвали Хогвартсом Алина Фурсенко, Надежда Долгих





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Здание с башенками площадью 11500 метров квадратных сравнивают и с Хогвартсом, школой чародейства и волшебства из известной серии романов. Впрочем, чем бы дитя ни тешилось - лишь бы училось с удовольствием.



33 учебных кабинета, два спортивных зала, раздевалки с душевыми комнатами: так и не скажешь, что здание возвели всего за девять месяцев. Школа имеет два профиля: естественнонаучный и технологический - не зря под шефство её взял Тульский государственный университет.



По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, «для того, чтобы более углубленно учащиеся изучали точные дисциплины: математика, физика, конструирование, дизайн, многое другое и спорт. Такой опыт у нас уже есть: мы два года сотрудничаем с Суворовским училищем, ставим им лабораторные работы, контрольные работы, различные эксперименты».



Кабинет физики оснащён лабораторным комплексом, ноутбуками для учеников. Научно-исследовательскую деятельность можно проводить и на уроках химии. Кто знает, может, ученикам этой школы не потребуется помощь репетиторов в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.



Директор МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» Наталья Гришина рассказала, что «штат полностью укомплектован, средний возраст педагогов 35 лет, из них восемь - молодые специалисты и учителя высшей квалификационной категории, есть кандидаты педагогических наук и почётные работники образования. Укомплектовано 22 класса с первого по десятый».



Одиннадцатый класс в этом году набирать не стали, зато первых не три, а четыре. И, наконец, когда вводные уроки прошли, а знакомство со школой состоялось, пора отправляться в новый путь к большим знаниям и интересным открытиям.



Покорять высоты и грызть гранит науки этим 136 малышам предстоит сначала в первом классе новой школы «Поколение будущего». На торжественную линейку собрались не меньше тысячи человек. Для родителей - момент не менее трогательный.Здание с башенками площадью 11500 метров квадратных сравнивают и с Хогвартсом, школой чародейства и волшебства из известной серии романов. Впрочем, чем бы дитя ни тешилось - лишь бы училось с удовольствием.33 учебных кабинета, два спортивных зала, раздевалки с душевыми комнатами: так и не скажешь, что здание возвели всего за девять месяцев. Школа имеет два профиля: естественнонаучный и технологический - не зря под шефство её взял Тульский государственный университет.По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, «для того, чтобы более углубленно учащиеся изучали точные дисциплины: математика, физика, конструирование, дизайн, многое другое и спорт. Такой опыт у нас уже есть: мы два года сотрудничаем с Суворовским училищем, ставим им лабораторные работы, контрольные работы, различные эксперименты».Кабинет физики оснащён лабораторным комплексом, ноутбуками для учеников. Научно-исследовательскую деятельность можно проводить и на уроках химии. Кто знает, может, ученикам этой школы не потребуется помощь репетиторов в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.Директор МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» Наталья Гришина рассказала, что «штат полностью укомплектован, средний возраст педагогов 35 лет, из них восемь - молодые специалисты и учителя высшей квалификационной категории, есть кандидаты педагогических наук и почётные работники образования. Укомплектовано 22 класса с первого по десятый».Одиннадцатый класс в этом году набирать не стали, зато первых не три, а четыре. И, наконец, когда вводные уроки прошли, а знакомство со школой состоялось, пора отправляться в новый путь к большим знаниям и интересным открытиям.





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