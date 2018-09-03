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03.09.2018 14:36 В Ясной Поляне обсудят трудности перевода "Вести-Тула"





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Они обсудят трудности и особенности перевода произведений Толстого, Платонова, Солженицына и другие вопросы переводов литературных произведений. В программе семинара запланированы мастер-классы, круглые столы по проблемам теории и практики перевода, презентация новых изданий переводов Толстого и изданий о нем.





В Ясной Поляне сегодня и завтра будет проходить XIII Международный семинар переводчиков. В числе участников представители России, Германии, Италии, Чехии, Великобритании, Франции, Израиля, Ирака, Индии.Они обсудят трудности и особенности перевода произведений Толстого, Платонова, Солженицына и другие вопросы переводов литературных произведений. В программе семинара запланированы мастер-классы, круглые столы по проблемам теории и практики перевода, презентация новых изданий переводов Толстого и изданий о нем.

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