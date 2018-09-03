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03.09.2018 14:03 Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Енисеем» Вести-Тула





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Встреча, проходившая при небольшом количестве зрителей и почти без голевых моментов, завершилась вничью - 0:0. После шести проведённых матчей в активе «оружейников» стало пять очков, и в таблице первенства наша команда занимает 12-е место.





Футболисты тульского «Арсенала» поделили очки с красноярским «Енисеем» в выездном матче 6-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Из-за неготовности собственной арены «Енисей» проводит домашние игры в Тюмени.Встреча, проходившая при небольшом количестве зрителей и почти без голевых моментов, завершилась вничью - 0:0. После шести проведённых матчей в активе «оружейников» стало пять очков, и в таблице первенства наша команда занимает 12-е место.

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