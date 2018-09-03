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03.09.2018 17:41 Лайфхаки от «Ростелекома» на тульском «Школодроме» Вести-Тула





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В одном из классов фестиваля «Ростелеком» проводил уроки «Безопасного интернета». Специалисты компании рассказали об основах грамотного поведения в Сети, видах киберугроз и методах борьбы с ними. В частности, команды познакомились с сервисами компании, позволяющими защититься от нежелательного контента: Kaspersky Safe Kids и «Родительский контроль». Площадка «Ростелекома» на празднике была одной из самых активных. Кроме уроков, взрослые и дети соревновались в занимательных конкурсах, рисовали песочные картины, участвовали в шоу экспериментов. Специалисты знакомили гостей с услугами провайдера: рассказывали о широких возможностях «Умного дома», «Интерактивного ТВ», консультировали по тарифам.



Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные дети много времени проводят в социальных сетях, активно пользуются различными гаджетами и не всегда представляют, какие опасности ждут их в онлайн-среде. Поэтому мы разработали сервисы для их защиты от опасного контента. На «Школодроме» мы рассказали детям, что в Сети надо быть осторожными не меньше, чем при переходе улицы, а их родителям представили соответствующий инструментарий. Кроме подобных интерактивов, «Ростелеком» проводит и другие мероприятия: уроки в школах, онлайн-олимпиады и викторины в социальных сетях».



«Ростелеком» запустил серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в цифровом пространстве. Например, объявлен старт всероссийской онлайн-олимпиаде по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдёт с 11 по 19 сентября. Её участниками могут стать школьники 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. Регистрация открыта до 10 сентября на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.



В завершение праздника на главной сцене состоялся финал соревнований, где главный приз – ноутбук – выиграла команда «Пилигримы». Специальным призом от «Ростелекома» – рюкзаком с комплектом школьных принадлежностей – награждены капитаны команд «Пиратская школа» и «Кошкин дом», сумевшие дать правильные ответы на вопросы по «Безопасному интернету» без подсказок взрослых.



«Ростелеком» стал партнёром III семейного фестиваля «Школодром-2018» в Туле, который ежегодно ко Дню знаний проводят газета «Слобода» и портал MySlo. В этом году мероприятие собрало в Центральном парке культуры и отдыха города более 2000 гостей. Участие в семейном «баттле» приняли 33 команды, в которые вошли школьники 7–14 лет и их родители. Команды перемещались по импровизированным классам, выполняли задания и получали оценки в дневник.В одном из классов фестиваля «Ростелеком» проводил уроки «Безопасного интернета». Специалисты компании рассказали об основах грамотного поведения в Сети, видах киберугроз и методах борьбы с ними. В частности, команды познакомились с сервисами компании, позволяющими защититься от нежелательного контента: Kaspersky Safe Kids и «Родительский контроль». Площадка «Ростелекома» на празднике была одной из самых активных. Кроме уроков, взрослые и дети соревновались в занимательных конкурсах, рисовали песочные картины, участвовали в шоу экспериментов. Специалисты знакомили гостей с услугами провайдера: рассказывали о широких возможностях «Умного дома», «Интерактивного ТВ», консультировали по тарифам.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Современные дети много времени проводят в социальных сетях, активно пользуются различными гаджетами и не всегда представляют, какие опасности ждут их в онлайн-среде. Поэтому мы разработали сервисы для их защиты от опасного контента. На «Школодроме» мы рассказали детям, что в Сети надо быть осторожными не меньше, чем при переходе улицы, а их родителям представили соответствующий инструментарий. Кроме подобных интерактивов, «Ростелеком» проводит и другие мероприятия: уроки в школах, онлайн-олимпиады и викторины в социальных сетях».«Ростелеком» запустил серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в цифровом пространстве. Например, объявлен старт всероссийской онлайн-олимпиаде по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдёт с 11 по 19 сентября. Её участниками могут стать школьники 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. Регистрация открыта до 10 сентября на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.В завершение праздника на главной сцене состоялся финал соревнований, где главный приз – ноутбук – выиграла команда «Пилигримы». Специальным призом от «Ростелекома» – рюкзаком с комплектом школьных принадлежностей – награждены капитаны команд «Пиратская школа» и «Кошкин дом», сумевшие дать правильные ответы на вопросы по «Безопасному интернету» без подсказок взрослых.

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