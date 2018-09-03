Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.09.2018 17:41 Лайфхаки от «Ростелекома» на тульском «Школодроме»
Вести-Тула

Лайфхаки от «Ростелекома» на тульском «Школодроме»

| фото |
«Ростелеком» стал партнёром III семейного фестиваля «Школодром-2018» в Туле, который ежегодно ко Дню знаний проводят газета «Слобода» и портал MySlo. В этом году мероприятие собрало в Центральном парке культуры и отдыха города более 2000 гостей. Участие в семейном «баттле» приняли 33 команды, в которые вошли школьники 7–14 лет и их родители. Команды перемещались по импровизированным классам, выполняли задания и получали оценки в дневник.

В одном из классов фестиваля «Ростелеком» проводил уроки «Безопасного интернета». Специалисты компании рассказали об основах грамотного поведения в Сети, видах киберугроз и методах борьбы с ними. В частности, команды познакомились с сервисами компании, позволяющими защититься от нежелательного контента: Kaspersky Safe Kids и «Родительский контроль». Площадка «Ростелекома» на празднике была одной из самых активных. Кроме уроков, взрослые и дети соревновались в занимательных конкурсах, рисовали песочные картины, участвовали в шоу экспериментов. Специалисты знакомили гостей с услугами провайдера: рассказывали о широких возможностях «Умного дома», «Интерактивного ТВ», консультировали по тарифам.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Современные дети много времени проводят в социальных сетях, активно пользуются различными гаджетами и не всегда представляют, какие опасности ждут их в онлайн-среде. Поэтому мы разработали сервисы для их защиты от опасного контента. На «Школодроме» мы рассказали детям, что в Сети надо быть осторожными не меньше, чем при переходе улицы, а их родителям представили соответствующий инструментарий. Кроме подобных интерактивов, «Ростелеком» проводит и другие мероприятия: уроки в школах, онлайн-олимпиады и викторины в социальных сетях».

«Ростелеком» запустил серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в цифровом пространстве. Например, объявлен старт всероссийской онлайн-олимпиаде по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдёт с 11 по 19 сентября. Её участниками могут стать школьники 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. Регистрация открыта до 10 сентября на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.

В завершение праздника на главной сцене состоялся финал соревнований, где главный приз – ноутбук – выиграла команда «Пилигримы». Специальным призом от «Ростелекома» – рюкзаком с комплектом школьных принадлежностей – награждены капитаны команд «Пиратская школа» и «Кошкин дом», сумевшие дать правильные ответы на вопросы по «Безопасному интернету» без подсказок взрослых.











АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .