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03.09.2018 12:49 Первоклассники Тулы получили первый краеведческий урок Вести-Тула





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Кстати, 41 образовательное учреждение в городе Туле с этого года переведено на обслуживание специализированной профессиональной охранной организации. На эти цели из муниципального бюджета дополнительно было выделено 2,5 миллиона рублей. Об этом доложили сегодня утром на оперативном совещании в администрации города Тулы.



Как сообщила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «в целях развития дополнительного образования открыты два новых школьных технопарка в центрах образования 8 и 42. Для первоклассников были проведены краеведческие уроки при участии сотрудников администрации Тулы. Первым уроком для учащихся 2-11 классов стал Урок России с участием известных в регионе людей».



5641 тулячок-первоклассник 1 сентября сел за парту. Всего в Туле порог школы перешагнули 50959 учеников. Торжественная линейка прошла во всех 63-х общеобразовательных учреждениях. День знаний прошёл без происшествий благодаря совместной работе администрации, правоохранительных органов, спасателей и руководства самих школ.Кстати, 41 образовательное учреждение в городе Туле с этого года переведено на обслуживание специализированной профессиональной охранной организации. На эти цели из муниципального бюджета дополнительно было выделено 2,5 миллиона рублей. Об этом доложили сегодня утром на оперативном совещании в администрации города Тулы.Как сообщила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «в целях развития дополнительного образования открыты два новых школьных технопарка в центрах образования 8 и 42. Для первоклассников были проведены краеведческие уроки при участии сотрудников администрации Тулы. Первым уроком для учащихся 2-11 классов стал Урок России с участием известных в регионе людей».





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