Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.09.2018 11:27 Готовность Тульского ледового дворца строители оценили в 55%
Виталий Моторин

В Туле в финальную стадию вошли работы по строительству Ледового дворца

| фото |
Готовность Тульской ледовой арены строители оценивают сейчас примерно в 55 процентов. Уже прослеживаются очертания трибун и комментаторских позиций.

Ледовый дворец постепенно становится точной копией своего же проекта. На объекте сейчас заканчиваются работы по прокладке коммуникаций: освещение и электроснабжение, вентиляция, канализация и водопровод. Впереди - отделочные работы и оснащение самой арены. Оно, обещают строители, будет выполнено по последнему слову техники.

Как рассказал заместитель главного инженера фирмы-подрядчика Евгений Чернов, «будут установлены видеокамеры для видеогола, по центру будет расположен видеокупол с обзором с четырех сторон».

Соглашение о строительстве Тульского ледового дворца глава региона Алексей Дюмин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, которая выступила спонсором, подписали чуть больше двух лет назад, в августе 2016-го. Строительство этой арены было призвано привести в регион большой хоккей, и эта цель уже отчасти достигнута. Профессиональный статус имеют студенческая и молодёжная команды в Новомосковске. Туле же после завершения этого строительства будет по плечу следующий этап - уступающая по престижу лишь КХЛ Высшая хоккейная лига.

Как рассказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «с открытием этой арены следующей весной мы, конечно же, будем задумываться о Высшей хоккейной лиге. Будем создавать её из своих воспитанников, в Новомосковске уже школа хорошая. Здесь будет не только хоккей: и борьба появится, и единоборства. Зал хореографии, который нужен и фигуристам, и хоккеистам, будет использоваться ещё и для акробатического рок-н-ролла».

Новая арена будет рассчитана на 3400 зрительных мест, и здесь можно будет проводить не только спортивные мероприятия. «Для проведения торжественных мероприятий, презентаций лёд будет закрываться специальным покрытием, борты будут съёмные», - сообщил заместитель главного инженера фирмы-подрядчика Евгений Чернов.

Во всей красе туляки увидят новую ледовую арену в марте-апреле 2019 года, именно на это время запланировано её официальное открытие.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .