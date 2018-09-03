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03.09.2018 11:27 Готовность Тульского ледового дворца строители оценили в 55% Виталий Моторин





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Ледовый дворец постепенно становится точной копией своего же проекта. На объекте сейчас заканчиваются работы по прокладке коммуникаций: освещение и электроснабжение, вентиляция, канализация и водопровод. Впереди - отделочные работы и оснащение самой арены. Оно, обещают строители, будет выполнено по последнему слову техники.



Как рассказал заместитель главного инженера фирмы-подрядчика Евгений Чернов, «будут установлены видеокамеры для видеогола, по центру будет расположен видеокупол с обзором с четырех сторон».



Соглашение о строительстве Тульского ледового дворца глава региона Алексей Дюмин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, которая выступила спонсором, подписали чуть больше двух лет назад, в августе 2016-го. Строительство этой арены было призвано привести в регион большой хоккей, и эта цель уже отчасти достигнута. Профессиональный статус имеют студенческая и молодёжная команды в Новомосковске. Туле же после завершения этого строительства будет по плечу следующий этап - уступающая по престижу лишь КХЛ Высшая хоккейная лига.



Как рассказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «с открытием этой арены следующей весной мы, конечно же, будем задумываться о Высшей хоккейной лиге. Будем создавать её из своих воспитанников, в Новомосковске уже школа хорошая. Здесь будет не только хоккей: и борьба появится, и единоборства. Зал хореографии, который нужен и фигуристам, и хоккеистам, будет использоваться ещё и для акробатического рок-н-ролла».



Новая арена будет рассчитана на 3400 зрительных мест, и здесь можно будет проводить не только спортивные мероприятия. «Для проведения торжественных мероприятий, презентаций лёд будет закрываться специальным покрытием, борты будут съёмные», - сообщил заместитель главного инженера фирмы-подрядчика Евгений Чернов.



Во всей красе туляки увидят новую ледовую арену в марте-апреле 2019 года, именно на это время запланировано её официальное открытие.



Готовность Тульской ледовой арены строители оценивают сейчас примерно в 55 процентов. Уже прослеживаются очертания трибун и комментаторских позиций.Ледовый дворец постепенно становится точной копией своего же проекта. На объекте сейчас заканчиваются работы по прокладке коммуникаций: освещение и электроснабжение, вентиляция, канализация и водопровод. Впереди - отделочные работы и оснащение самой арены. Оно, обещают строители, будет выполнено по последнему слову техники.Как рассказал заместитель главного инженера фирмы-подрядчика Евгений Чернов, «будут установлены видеокамеры для видеогола, по центру будет расположен видеокупол с обзором с четырех сторон».Соглашение о строительстве Тульского ледового дворца глава региона Алексей Дюмин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, которая выступила спонсором, подписали чуть больше двух лет назад, в августе 2016-го. Строительство этой арены было призвано привести в регион большой хоккей, и эта цель уже отчасти достигнута. Профессиональный статус имеют студенческая и молодёжная команды в Новомосковске. Туле же после завершения этого строительства будет по плечу следующий этап - уступающая по престижу лишь КХЛ Высшая хоккейная лига.Как рассказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «с открытием этой арены следующей весной мы, конечно же, будем задумываться о Высшей хоккейной лиге. Будем создавать её из своих воспитанников, в Новомосковске уже школа хорошая. Здесь будет не только хоккей: и борьба появится, и единоборства. Зал хореографии, который нужен и фигуристам, и хоккеистам, будет использоваться ещё и для акробатического рок-н-ролла».Новая арена будет рассчитана на 3400 зрительных мест, и здесь можно будет проводить не только спортивные мероприятия. «Для проведения торжественных мероприятий, презентаций лёд будет закрываться специальным покрытием, борты будут съёмные», - сообщил заместитель главного инженера фирмы-подрядчика Евгений Чернов.Во всей красе туляки увидят новую ледовую арену в марте-апреле 2019 года, именно на это время запланировано её официальное открытие.





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