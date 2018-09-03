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03.09.2018 10:59 Тропический лес Тульского экзотариума готов к приёмке Полина Ермолаева





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Уставшая, но несомненно довольная результатом директриса сетует, что это ещё далеко не финиш. Впереди - месяц тестирования полноценной работы наисложнейших систем вентиляции и, самое главное, водоотведения – ведь без воды большинство обитателей этого тропического леса просто не могут существовать.



Сложностей в ходе ремонта было предостаточно, и большая часть касалась восьмиметровых вольеров! К сожалению, решить вопрос с цельными стёклами на них так и не удалось – пришлось делить на три части, а с остальным команда профессионалов справилась.



Сегодня сотрудники экзотариума уже вовсю готовятся к масштабному переездах и сидят на телефонах, проводя бесконечные переговоры другими зоопарками на предмет приобретения экзотических новичков. «Хотели поселить кенгуру, но съездили в Нижний Новгород и поняли, что в открытом вольере содержать кенгуру нельзя из-за жуткого запаха», - рассказала директор Тульского областного экзотариума Татьяна Моисеева.



Так что полный состав команды живых экспонатов экзотариума пока не известен даже его сотрудникам. Тем интереснее будет в ноябре, когда состоится долгожданное открытие.



Месяц назад вокруг была одна серость, а сегодня и гигантское тропическое дерево, и террариумы вокруг зазеленели – причём, с беглого взгляда трудно понять, где растения настоящие, а где нет. Впрочем, как и всё здесь. Декор выполнен так искусно, что билет в новый экзотариум обещает не только знакомство с удивительно разнообразной фауной нашей планеты, но и часовое путешествие в тропики.Уставшая, но несомненно довольная результатом директриса сетует, что это ещё далеко не финиш. Впереди - месяц тестирования полноценной работы наисложнейших систем вентиляции и, самое главное, водоотведения – ведь без воды большинство обитателей этого тропического леса просто не могут существовать.Сложностей в ходе ремонта было предостаточно, и большая часть касалась восьмиметровых вольеров! К сожалению, решить вопрос с цельными стёклами на них так и не удалось – пришлось делить на три части, а с остальным команда профессионалов справилась.Сегодня сотрудники экзотариума уже вовсю готовятся к масштабному переездах и сидят на телефонах, проводя бесконечные переговоры другими зоопарками на предмет приобретения экзотических новичков. «Хотели поселить кенгуру, но съездили в Нижний Новгород и поняли, что в открытом вольере содержать кенгуру нельзя из-за жуткого запаха», - рассказала директор Тульского областного экзотариума Татьяна Моисеева.Так что полный состав команды живых экспонатов экзотариума пока не известен даже его сотрудникам. Тем интереснее будет в ноябре, когда состоится долгожданное открытие.





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