Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.09.2018 10:18 У воспитанников Долматовского детдома появилась вера в людей
Надежда Долгих

У воспитанников Долматовского детдома появилась вера в людей

| фото |
Четырнадцать обитателей небольшого Долматовского детского дома последний день лета ждут особенно. Ведь вот уже 19 лет 31 августа к ним приезжает волшебник с планеты под названием «Туламашзавод» и исполняет их мечты. Футбольное поле и тренажёрный зал, ремонт фасада, кровли, актового зала - да всего и не перечислишь. Всё, чтобы обустроить по-домашнему уютный и родной дом для ребят.

Как рассказала директор ГОУ «Долматовский детский дом» Ольга Кузнецова, «в этом году вокруг нашего дома дорожки вымощены тротуарной плиткой. Приятной неожиданностью стало перечисление денежных средств на наш лицевой счет в размере 891 тысячи рублей. Эти деньги будут направлены на покупку автомобиля для перевозки наших детей».

Можно будет путешествовать не только по Тульской области, но и по всей России – это мечты уже директора, которая по-матерински стремится вложить как можно больше знаний, а главное, внимания и заботы в своих воспитанников.

«Моё сокровенное желание - чтобы я не мог помогать детским домам. Очень хочется, чтобы детских домов не было, - рассказал генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. – Быт ребят изменился до неузнаваемости, но главное, что у них появилась вера в людей».

А если есть вера в людей, то будут и стремления, и собственные надежды, которые при поддержке окружающих вырастут в большие дела.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .