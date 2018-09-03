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03.09.2018 10:18 У воспитанников Долматовского детдома появилась вера в людей Надежда Долгих





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Как рассказала директор ГОУ «Долматовский детский дом» Ольга Кузнецова, «в этом году вокруг нашего дома дорожки вымощены тротуарной плиткой. Приятной неожиданностью стало перечисление денежных средств на наш лицевой счет в размере 891 тысячи рублей. Эти деньги будут направлены на покупку автомобиля для перевозки наших детей».



Можно будет путешествовать не только по Тульской области, но и по всей России – это мечты уже директора, которая по-матерински стремится вложить как можно больше знаний, а главное, внимания и заботы в своих воспитанников.



«Моё сокровенное желание - чтобы я не мог помогать детским домам. Очень хочется, чтобы детских домов не было, - рассказал генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. – Быт ребят изменился до неузнаваемости, но главное, что у них появилась вера в людей».



А если есть вера в людей, то будут и стремления, и собственные надежды, которые при поддержке окружающих вырастут в большие дела.



Четырнадцать обитателей небольшого Долматовского детского дома последний день лета ждут особенно. Ведь вот уже 19 лет 31 августа к ним приезжает волшебник с планеты под названием «Туламашзавод» и исполняет их мечты. Футбольное поле и тренажёрный зал, ремонт фасада, кровли, актового зала - да всего и не перечислишь. Всё, чтобы обустроить по-домашнему уютный и родной дом для ребят.Как рассказала директор ГОУ «Долматовский детский дом» Ольга Кузнецова, «в этом году вокруг нашего дома дорожки вымощены тротуарной плиткой. Приятной неожиданностью стало перечисление денежных средств на наш лицевой счет в размере 891 тысячи рублей. Эти деньги будут направлены на покупку автомобиля для перевозки наших детей».Можно будет путешествовать не только по Тульской области, но и по всей России – это мечты уже директора, которая по-матерински стремится вложить как можно больше знаний, а главное, внимания и заботы в своих воспитанников.«Моё сокровенное желание - чтобы я не мог помогать детским домам. Очень хочется, чтобы детских домов не было, - рассказал генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. – Быт ребят изменился до неузнаваемости, но главное, что у них появилась вера в людей».А если есть вера в людей, то будут и стремления, и собственные надежды, которые при поддержке окружающих вырастут в большие дела.





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