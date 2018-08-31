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31.08.2018 18:09 Реанимация Ваныкинской больницы Тулы стала открытой Вести-Тула





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Правила, которые должны соблюдать гости, напечатаны на специальных стендах, развешанных возле соответствующих отделений больницы. Если выполнять все эти требования, мешать лечебному процессу посетители не будут, говорят врачи, и даже напротив, возможно, окажут неоценимую помощь.



«Сложилось мнение, что в реанимационном отделении на 90% все зависит от персонала. Я с этим не совсем согласен, - считает главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Тульской области Иван Гусев. - Очень многое зависит от пациента, от его жизненной энергии, от того, хочет ли он выкарабкаться. В этом плане помощь родственников бесценна, когда они находятся рядом, разговаривают, дают послушать музыку».



Это уже второе в регионе медицинское учреждение, которое открыло для посещения свою реанимацию. Первым была Тульская областная клиническая больница. В дальнейшем данная практика будет распространена и в других городах региона.



Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «в течение сентября заработает открытая реанимация в Новомосковской больнице, а до конца 2018 года - во всех лечебных учреждениях Тульской области».



Ещё одна реанимация в регионе стала открытой. Сегодня к этому проекту присоединилось отделение Ваныкинской больницы города Тулы. Через него за год проходит в среднем около 2500 человек, и они теперь могут рассчитывать на визит к себе близких родственников.Правила, которые должны соблюдать гости, напечатаны на специальных стендах, развешанных возле соответствующих отделений больницы. Если выполнять все эти требования, мешать лечебному процессу посетители не будут, говорят врачи, и даже напротив, возможно, окажут неоценимую помощь.«Сложилось мнение, что в реанимационном отделении на 90% все зависит от персонала. Я с этим не совсем согласен, - считает главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Тульской области Иван Гусев. - Очень многое зависит от пациента, от его жизненной энергии, от того, хочет ли он выкарабкаться. В этом плане помощь родственников бесценна, когда они находятся рядом, разговаривают, дают послушать музыку».Это уже второе в регионе медицинское учреждение, которое открыло для посещения свою реанимацию. Первым была Тульская областная клиническая больница. В дальнейшем данная практика будет распространена и в других городах региона.Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «в течение сентября заработает открытая реанимация в Новомосковской больнице, а до конца 2018 года - во всех лечебных учреждениях Тульской области».







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