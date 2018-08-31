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|31.08.2018 17:54 Туляки обследовали место крушения корабля «Святой Александр»
|Вести-Тула
Тульские подводники - участники клуба «Нептун» и областного отделения Российского географического общества под руководством Олега Золотарёва - вновь участвовали в исследования места крушения 66-пушечного корабля Российского Черноморского флота «Святой Александр», погибшего у мыса Тарханкут 24 сентября 1786 года. Исследования проводила постоянно действующая экспедиция Института востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета.
В полевой сезон 2018 года было обследовано место, где по некоторым предположениям на морском дне на глубине 6 метров покоятся предметы с носовой части затонувшего судна. Поисковиками были обнаружены уникальные предметы оснащения русских военных кораблей конца 18 века: легкая мортира, свинцовый лот, фрагменты такелажа, ядра, книпели и картечные заряды.
После необходимой фиксации предметы были подняты на поверхность. В дальнейшем они станут основой музейной экспозиции по истории данного корабля и истории становления Российского Черноморского флота.
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