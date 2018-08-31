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31.08.2018 17:54 Туляки обследовали место крушения корабля «Святой Александр» Вести-Тула





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В полевой сезон 2018 года было обследовано место, где по некоторым предположениям на морском дне на глубине 6 метров покоятся предметы с носовой части затонувшего судна. Поисковиками были обнаружены уникальные предметы оснащения русских военных кораблей конца 18 века: легкая мортира, свинцовый лот, фрагменты такелажа, ядра, книпели и картечные заряды.



После необходимой фиксации предметы были подняты на поверхность. В дальнейшем они станут основой музейной экспозиции по истории данного корабля и истории становления Российского Черноморского флота.



Тульские подводники - участники клуба «Нептун» и областного отделения Российского географического общества под руководством Олега Золотарёва - вновь участвовали в исследования места крушения 66-пушечного корабля Российского Черноморского флота «Святой Александр», погибшего у мыса Тарханкут 24 сентября 1786 года. Исследования проводила постоянно действующая экспедиция Института востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета.В полевой сезон 2018 года было обследовано место, где по некоторым предположениям на морском дне на глубине 6 метров покоятся предметы с носовой части затонувшего судна. Поисковиками были обнаружены уникальные предметы оснащения русских военных кораблей конца 18 века: легкая мортира, свинцовый лот, фрагменты такелажа, ядра, книпели и картечные заряды.После необходимой фиксации предметы были подняты на поверхность. В дальнейшем они станут основой музейной экспозиции по истории данного корабля и истории становления Российского Черноморского флота.

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