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31.08.2018 17:09 На Косой Горе появился официальный торговый ряд Вести-Тула





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Торговали своими продуктами, которые имели неизменный спрос. Так как этот рынок не был официальным, то продавцов частенько разгоняли сотрудники полиции, да и самим им было крайне неудобно на ветре и дожде предлагать людям результаты своего труда.





У косогорских предпринимателей появился официальный торговый ряд. Сегодня на открытие собралось немало людей, которые восприняли это событие как весьма важное для района. Это место в самом центре Косой Горы на улице Максима Горького частники приметили для себя давно, на нём регулярно организовывался стихийный развал.Торговали своими продуктами, которые имели неизменный спрос. Так как этот рынок не был официальным, то продавцов частенько разгоняли сотрудники полиции, да и самим им было крайне неудобно на ветре и дожде предлагать людям результаты своего труда.

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