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31.08.2018 15:53 В Новомосковске мотоциклист сбил девочку Вести-Тула





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В Киреевском районе на дороге «Быковка-Богородицк» водитель автомобиля «ВАЗ 21099» выехал на встречную полосу, нарушив требования разметки, и столкнулся с машиной «Форд Фокус». В результате водитель иномарки и женщина-пассажир пострадали и были доставлены в больницу.



В Новомосковске на улице Октябрьской под колёса мотоцикла «Сузуки» попала девочка 2009 года рождения, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребёнок пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.В Киреевском районе на дороге «Быковка-Богородицк» водитель автомобиля «ВАЗ 21099» выехал на встречную полосу, нарушив требования разметки, и столкнулся с машиной «Форд Фокус». В результате водитель иномарки и женщина-пассажир пострадали и были доставлены в больницу.

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