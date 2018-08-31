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НОВОСТИ | Общество



31.08.2018 14:32 Тула готова к зиме на 98%
"Вести-Тула"



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Ремонт проведен на всех городских котельных. Основные работы по замене аварийных участков старых теплотрасс проводились в течении лета, когда жители на 2 недели оставались без горячей воды. Но это неизбежная плата за спокойствие в зимний период, говорят профессионалы в сфере ЖКХ.

По словам заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина, «…во время проведения гидравлических испытаний было более 290 порывов. Абсолютное большинство из них ликвидировано. Но работы еще продолжаются. Жителям нужно потерпеть. Это временные неудобства, которые возможны вплоть до начала отопительного сезона. Но делается это сейчас для того, чтобы в отопительный период чувствовать себя гораздо уверенней».
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