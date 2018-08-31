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31.08.2018 14:06 В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже сделано более ста объектов Надежда Долгих





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«В этом году мы проводим асфальтирование на сумму 3,7 миллионов рублей. Это 3200 квадратных метров. Еще сделаем ремонт нашей входной группы. И очень хотели бы, чтобы нам помогли в плане игрового оборудования», - говорит глава администрации муниципального образования Узловский район Николай Терехов



К 2022 году здесь планируется организовать прудик и запустить фонтан, а также продлить парк до расположенного рядом микрорайона «Радужный». По программе «Формирование комфортной городской среды» на 16 территорий Узловой выделили более 19 миллионов рублей.



А Новомосковску на 8 дворов и 2 общественных пространства в 5 с половиной раз больше! Лицо города - фонтан напротив гостиницы «Россия», расположенный рядом с железнодорожным и автовокзалом, - не работает уже несколько лет. Однако с июня рядом с «ананасом» или «шишкой», именно так прозвали его жители, кипит работа. Совсем скоро под ногами появится плитка, вокруг - лавочки и урны. Ну и, конечно, вновь заработает фонтан. Работы ведутся и в одном из дворов Новомосковска. Здесь вовсю идет асфальтирование, еще предстоит установка спортивной площадки.



«На сегодняшний день 103 объекта уже завершены, и мы приступаем к их приемке. – Говорит заместитель губернатор Тульской области Сергей Егоров. - Будем надеяться, что подрядчики в установленные сроки все свои обязательства выполнят».



Надеются на это и жители по всей Тульской области, Да и как по-другому, если контроль за выполнением работ многоуровневый, начиная от инициативных групп, заканчивая правительством области.



Пройтись по Машзаводовскому парку в Узловой в сезон дождей долгое время можно было разве что в резиновых сапогах. 12 гектаров зоны отдыха пришло в запустение, поэтому на голосовании в марте за эту территорию оказалось 63% узловчан.«В этом году мы проводим асфальтирование на сумму 3,7 миллионов рублей. Это 3200 квадратных метров. Еще сделаем ремонт нашей входной группы. И очень хотели бы, чтобы нам помогли в плане игрового оборудования», - говорит глава администрации муниципального образования Узловский район Николай ТереховК 2022 году здесь планируется организовать прудик и запустить фонтан, а также продлить парк до расположенного рядом микрорайона «Радужный». По программе «Формирование комфортной городской среды» на 16 территорий Узловой выделили более 19 миллионов рублей.А Новомосковску на 8 дворов и 2 общественных пространства в 5 с половиной раз больше! Лицо города - фонтан напротив гостиницы «Россия», расположенный рядом с железнодорожным и автовокзалом, - не работает уже несколько лет. Однако с июня рядом с «ананасом» или «шишкой», именно так прозвали его жители, кипит работа. Совсем скоро под ногами появится плитка, вокруг - лавочки и урны. Ну и, конечно, вновь заработает фонтан. Работы ведутся и в одном из дворов Новомосковска. Здесь вовсю идет асфальтирование, еще предстоит установка спортивной площадки.«На сегодняшний день 103 объекта уже завершены, и мы приступаем к их приемке. – Говорит заместитель губернатор Тульской области Сергей Егоров. - Будем надеяться, что подрядчики в установленные сроки все свои обязательства выполнят».Надеются на это и жители по всей Тульской области, Да и как по-другому, если контроль за выполнением работ многоуровневый, начиная от инициативных групп, заканчивая правительством области.









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