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|31.08.2018 13:43 Как тулякам выбрать хорошие яблоки?
|"Вести-Тула"
С 1 июля 2018 года действует ГОСТ на свежие яблоки, реализуемые в розничной торговле В нем очень строго прописан внешний вид яблока.
Как рассказала начальник отдела сертификации ФБУ «Тульский ЦСМ»Нина Вьюгина, «...яблоко должно быть целым, чистым, без признаков увядания, крепкое на ощупь, не иметь влажную поверхность и не иметь повреждений на кожице. Кроме того, не должно быть постороннего запаха, привкуса, белого налета. Самый распространенный дефект – это парша. Она поражает кожицу, на поверхности появляются черные пятнашки. Это заболевание не опасно для человека».
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