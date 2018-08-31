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31.08.2018 13:43 Как тулякам выбрать хорошие яблоки? "Вести-Тула"





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Как рассказала начальник отдела сертификации ФБУ «Тульский ЦСМ»Нина Вьюгина, «...яблоко должно быть целым, чистым, без признаков увядания, крепкое на ощупь, не иметь влажную поверхность и не иметь повреждений на кожице. Кроме того, не должно быть постороннего запаха, привкуса, белого налета. Самый распространенный дефект – это парша. Она поражает кожицу, на поверхности появляются черные пятнашки. Это заболевание не опасно для человека».





С 1 июля 2018 года действует ГОСТ на свежие яблоки, реализуемые в розничной торговле В нем очень строго прописан внешний вид яблока.Как рассказала начальник отдела сертификации ФБУ «Тульский ЦСМ»Нина Вьюгина, «...яблоко должно быть целым, чистым, без признаков увядания, крепкое на ощупь, не иметь влажную поверхность и не иметь повреждений на кожице. Кроме того, не должно быть постороннего запаха, привкуса, белого налета. Самый распространенный дефект – это парша. Она поражает кожицу, на поверхности появляются черные пятнашки. Это заболевание не опасно для человека».

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