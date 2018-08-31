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31.08.2018 13:08 В Зайцеве открыли детский сад Полина Ермолаева





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О старом детском саде, который располагался в жилом домишке и уже давно не соответствовал никаким нормам, мамы вспоминают неохотно. Зато про новый готовы говорить часами! В это трудно поверить, но еще год с небольшим назад на этом месте располагалось старое футбольное поле, прикрепленное к соседней школе. Получается, что старшие дети поделились с детьми помоложе и в накладе не остались. Очень скоро здесь будет построена современная спортивная площадка.



Небольшие доработки предстоят и в самом детском саду, но это никак не повлияет на дату старта записи будущих его обитателей. 4 сентября в 10 утра откроется электронная очередь. Родители уже наготове. Впрочем, учреждение рассчитано на 60 мест, а это почти в два раза больше, чем требуется сегодня жителям поселка, так что поделятся и с соседями – Иншинкой и Рассветом.



Как рассказала заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «…актуальная очередность на сегодняшний день в дошкольные образовательные учреждения в Туле составляет 1600 детей. С 2014 года на территории областного центра реализуется комплексный план по развитию социальной инфраструктуры, который в том числе подразумевает строительство или выкуп детских садов и открытию дополнительных мест в существующих детских садах»



Таким образом, очередность в 2018 году будет сокращена на 405 мест, а детский сад в Зайцеве станет не единственным открытием – новое дошкольное учреждение откроется и в микрорайоне «Левобережном».







Кажется, директор центра сама не верит в то, что это случилось. Реальность превзошла все ожидания. Дом для маленьких жителей Зайцева и выглядит впечатляюще, и наполнен самыми современными технологиями – от пищеблока, до уютных маленьких кроваток со сказочными картинками на спинках.О старом детском саде, который располагался в жилом домишке и уже давно не соответствовал никаким нормам, мамы вспоминают неохотно. Зато про новый готовы говорить часами! В это трудно поверить, но еще год с небольшим назад на этом месте располагалось старое футбольное поле, прикрепленное к соседней школе. Получается, что старшие дети поделились с детьми помоложе и в накладе не остались. Очень скоро здесь будет построена современная спортивная площадка.Небольшие доработки предстоят и в самом детском саду, но это никак не повлияет на дату старта записи будущих его обитателей. 4 сентября в 10 утра откроется электронная очередь. Родители уже наготове. Впрочем, учреждение рассчитано на 60 мест, а это почти в два раза больше, чем требуется сегодня жителям поселка, так что поделятся и с соседями – Иншинкой и Рассветом.Как рассказала заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «…актуальная очередность на сегодняшний день в дошкольные образовательные учреждения в Туле составляет 1600 детей. С 2014 года на территории областного центра реализуется комплексный план по развитию социальной инфраструктуры, который в том числе подразумевает строительство или выкуп детских садов и открытию дополнительных мест в существующих детских садах»Таким образом, очередность в 2018 году будет сокращена на 405 мест, а детский сад в Зайцеве станет не единственным открытием – новое дошкольное учреждение откроется и в микрорайоне «Левобережном».









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