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|31.08.2018 12:48 Навигатор дополнительного образования детей запустят в Тульской области
|"Вести-Тула"
1-го сентября, стартует «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области». Он предоставляет широкий спектр выбора дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся, а для их родителей - возможность быстрой электронной записи своего ребенка в понравившиеся ему кружки, секции, клубы и т.д.
В навигаторе представлены программы дополнительного образования художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и технической направленностям, которые реализуются образовательными организациями всех муниципальных образований региона.
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