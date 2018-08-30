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НОВОСТИ | Общество



30.08.2018 18:59 Археологи показали новые находки, сделанные в Тульской области
Вести-Тула

Археологи показали новые находки, сделанные в Тульской области

| фото |
Находки, начиная от каменного века и вплоть до середины 19-го столетия, продемонстрировали сегодня археологи в музее «Тульские древности». Поисковые работы в этом году проходили на месте Куликовской битвы, в Тульских засеках, а также в историческом центре Тулы.

Крупный промышленный металлургический центр, найденный у деревни Малая Стрекаловка, свидетельствует о развитии металлургии в 14-15 веках. По сути, он является предтечей тульских заводов. Второй половиной 14 века датируется и найденная на Куликовом поле зерновая яма.

Заместитель директора по науке музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Наумов: «Она имела узкое верхнее отверстие и расширяющиеся бока. Такая форма всегда говорит о том, что это зерновая яма. Она была обожжена, чтобы мыши не прогрызли стенки и не попортили зерно. Мы поняли, что всё, что было сверху над ямой, сгорело, рухнуло внутрь. Всё было насыщено золой».

Также среди артефактов - стрелы и копья древнего воинственного народа сарматов, которые совершали набеги на тульские земли в 1-м веке нашей эры. Находки станут частью фондов музея «Тульские древности» после того, как пройдут соответствующую обработку специалистами.

Учёный секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов: «Вот у меня сейчас в руках интересная редкая монета, чеканил её римский император Каракала в 212 году, называется дупондий. Ближайшая граница империи у нас по Дунаю, это сотни километров, а то и тысячи. Но, тем не менее, люди, жившие здесь, имели связи с теми местами. Судя по всему, посредниками были готы».
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