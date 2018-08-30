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30.08.2018 18:42 В Туле задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Тульской области Анна Киреечева, «в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» установлены два лица, причастные к совершению указанного преступления. Ими оказались двое мужчин. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение в совершении преступления.



Следователями подготовлены и направлены в суд ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится весь объем следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, сбор доказательственной базы по уголовному делу».



Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Пролетарском округе Тулы тела 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Его нашли во дворе одного из многоэтажных домов на улице Чаплыгина вечером в среду 29 августа.Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Тульской области Анна Киреечева, «в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» установлены два лица, причастные к совершению указанного преступления. Ими оказались двое мужчин. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение в совершении преступления.Следователями подготовлены и направлены в суд ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится весь объем следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, сбор доказательственной базы по уголовному делу».





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