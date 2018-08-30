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30.08.2018 18:33 Иосиф Кобзон не раз бывал в Туле Вести-Тула





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В январе 2014-го депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон дал старт Году культуры в Тульской области. Уже осенью того же года Тула вновь встречала народного артиста СССР. На этот раз он открывал фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!».



И много лет подряд, облачившись в костюм Деда Мороза, Кобзон с подарками приезжал в свой подшефный Яснополянский детский дом, куда привозил игрушки, выступал сам и с удовольствием общался с ребятней. Он давал незабываемые мастер-классы в Тульском музыкальном колледже имени А. С. Даргомыжского, и был гостем телерадиокомпании «Тула».



«Я испытал в жизни разные периоды, две клинические смерти, но это всё ерунда, - рассказал в интервью Иосиф Кобзон. – Самое главное, когда открыл глаза, заставить себя встать и работать. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо встать, привести себя в порядок – жизнь продолжается».



Сегодня ушёл из жизни человек-эпоха - Иосиф Кобзон. Он не раз бывал в Туле с совершенно разными миссиями.В январе 2014-го депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон дал старт Году культуры в Тульской области. Уже осенью того же года Тула вновь встречала народного артиста СССР. На этот раз он открывал фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!».И много лет подряд, облачившись в костюм Деда Мороза, Кобзон с подарками приезжал в свой подшефный Яснополянский детский дом, куда привозил игрушки, выступал сам и с удовольствием общался с ребятней. Он давал незабываемые мастер-классы в Тульском музыкальном колледже имени А. С. Даргомыжского, и был гостем телерадиокомпании «Тула».«Я испытал в жизни разные периоды, две клинические смерти, но это всё ерунда, - рассказал в интервью Иосиф Кобзон. – Самое главное, когда открыл глаза, заставить себя встать и работать. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо встать, привести себя в порядок – жизнь продолжается».





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