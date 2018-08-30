В мире животных:
Кот-наркокурьер
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



30.08.2018 18:11 Трудоустроиться инвалидам в Тульской области стало проще
Вести-Тула

Трудоустроиться инвалидам в Тульской области стало проще

| фото |
В Тульском регионе проживают почти 150 тысяч инвалидов, а это каждый десятый. Из них работают 45 тысяч, то есть 30%. Вопрос трудоустройства инвалидов стоит довольно остро и находится в правительстве Тульской области на постоянном контроле. В частности, принимается ряд мер для нормального функционирования учреждений, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья, и создание специальных рабочих мест для данной категории.

В прошлом году по инициативе губернатора Алексея Дюмина были внесены изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Тогда же вступила в действие новая норма, согласно которой исполнением квоты считается не создание рабочего места для инвалида на предприятии, а сам факт трудоустройства. И данная норма уже дала свои результаты.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «по сравнению с 2017 годом количество инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, увеличилось на 16%. Всего в области 1700 организаций, подлежащих квотированию. Это организации от 35 до 100 рабочих мест – квотируется 3%. В организациях, где более 100 сотрудников, - 4% рабочих мест. Создано порядка 9000 рабочих мест, работают около 8700 человек».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .