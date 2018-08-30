НОВОСТИ | Общество







30.08.2018 18:11 Трудоустроиться инвалидам в Тульской области стало проще Вести-Тула





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В прошлом году по инициативе губернатора Алексея Дюмина были внесены изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Тогда же вступила в действие новая норма, согласно которой исполнением квоты считается не создание рабочего места для инвалида на предприятии, а сам факт трудоустройства. И данная норма уже дала свои результаты.



Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «по сравнению с 2017 годом количество инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, увеличилось на 16%. Всего в области 1700 организаций, подлежащих квотированию. Это организации от 35 до 100 рабочих мест – квотируется 3%. В организациях, где более 100 сотрудников, - 4% рабочих мест. Создано порядка 9000 рабочих мест, работают около 8700 человек».



В Тульском регионе проживают почти 150 тысяч инвалидов, а это каждый десятый. Из них работают 45 тысяч, то есть 30%. Вопрос трудоустройства инвалидов стоит довольно остро и находится в правительстве Тульской области на постоянном контроле. В частности, принимается ряд мер для нормального функционирования учреждений, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья, и создание специальных рабочих мест для данной категории.В прошлом году по инициативе губернатора Алексея Дюмина были внесены изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Тогда же вступила в действие новая норма, согласно которой исполнением квоты считается не создание рабочего места для инвалида на предприятии, а сам факт трудоустройства. И данная норма уже дала свои результаты.Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «по сравнению с 2017 годом количество инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, увеличилось на 16%. Всего в области 1700 организаций, подлежащих квотированию. Это организации от 35 до 100 рабочих мест – квотируется 3%. В организациях, где более 100 сотрудников, - 4% рабочих мест. Создано порядка 9000 рабочих мест, работают около 8700 человек».





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