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30.08.2018 17:21 В честь 145-летия Тульского музея оружия прошло торжественное собрание Вести-Тула





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Поздравить музейщиков пришли депутаты государственной и областной дум, воспитанники патриотических объединений, десантники, сотрудники полиции, ветераны и работники оборонных предприятий Тулы. Медалью «Трудовая доблесть» различных степеней были отмечены отличившиеся сотрудники музея. Вручены и почётные грамоты правительства Тульской области.



Как отметил председатель правительства региона Юрий Андрианов, «один из основных законов джентльменской войны заключается в том, что противника надо уважать. А уважение к нашим великим предкам-оружейникам на протяжении многих веков как было, так есть и увеличивается. Это вселяет нам гордость за предков, ответственность за сохранение и развитие их дела, веру в светлое будущее. Недаром здесь прозвучали слова о том, что это не только оружие защиты, обороны, а ещё и произведение искусства. И это действительно так».



Тульскому музею оружия – 145 лет. Торжественное собрание, посвящённое торжественной дате, прошло сегодня в здании музея. В рамках мероприятия открылась новая экспозиция «Тульский государственный музей оружия: от прошлого - к будущему». Многие из посетителей уже отметили, что подобной экспозиции им не довелось созерцать ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге.Поздравить музейщиков пришли депутаты государственной и областной дум, воспитанники патриотических объединений, десантники, сотрудники полиции, ветераны и работники оборонных предприятий Тулы. Медалью «Трудовая доблесть» различных степеней были отмечены отличившиеся сотрудники музея. Вручены и почётные грамоты правительства Тульской области.Как отметил председатель правительства региона Юрий Андрианов, «один из основных законов джентльменской войны заключается в том, что противника надо уважать. А уважение к нашим великим предкам-оружейникам на протяжении многих веков как было, так есть и увеличивается. Это вселяет нам гордость за предков, ответственность за сохранение и развитие их дела, веру в светлое будущее. Недаром здесь прозвучали слова о том, что это не только оружие защиты, обороны, а ещё и произведение искусства. И это действительно так».





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