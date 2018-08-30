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30.08.2018 16:48 НПП «Стрела» оплатило закупку оборудования для дорожных работ в Туле Вести-Тула





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Это не единственный подарок Туле от завода. Так, в прошлом году благодаря финансовой поддержке предприятия был отремонтирован сквер «Молодёжный бульвар».







4 миллиона рублей пожертвовало областной столице научно-производственное предприятие «Стрела» на закупку оборудования для проведения работ по ремонту дорог. Накануне был подписан соответствующий договор.Это не единственный подарок Туле от завода. Так, в прошлом году благодаря финансовой поддержке предприятия был отремонтирован сквер «Молодёжный бульвар».

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