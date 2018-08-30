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30.08.2018 16:36 Перед переходами тулякам напомнят о необходимости отвлечься от телефона Вести-Тула





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Не исключено, что надписи действительно привлекут внимание участников дорожного движения, и должным образом повлияют на поведение пешеходов.





В Туле решили нанести информационные надписи на тротуарах около пешеходных переходов вблизи и на подходах к детским и учебным учреждениям. Первые «Сними наушники, отвлекись от телефона» появятся в Советском районе: на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Революции, Вересаева и братьев Жабровых, Революции и Фрунзе, Халтурина, Лейтейзена, улицей Ленина.Не исключено, что надписи действительно привлекут внимание участников дорожного движения, и должным образом повлияют на поведение пешеходов.

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