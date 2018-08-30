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30.08.2018 16:06 В двух ДТП с участием «Газелей» пострадали дети Вести-Тула





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На 17-м километре автодороги «Тула-Белёв» водитель грузовой «Газели» врезался сначала в автомобиль «ВИС», а затем в «Хёндэ». В результате госпитализированы: водитель автомобиля «ВИС» и его пассажир – 10-летняя девочка. Водителю «Газели» медицинская помощь была оказана на месте.





В Плавске под колёса автомобиля «Газель» попал 9-летний мальчик. Ребёнок выехал на велосипеде на проезжую часть. В результате ДТП он пострадал и был доставлен в больницу.На 17-м километре автодороги «Тула-Белёв» водитель грузовой «Газели» врезался сначала в автомобиль «ВИС», а затем в «Хёндэ». В результате госпитализированы: водитель автомобиля «ВИС» и его пассажир – 10-летняя девочка. Водителю «Газели» медицинская помощь была оказана на месте.

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