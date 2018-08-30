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НОВОСТИ | Общество



30.08.2018 14:32 Какие новшества ждут жителей региона в дни голосования?
Алексей Еремин



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Практически на всех участках в дни голосования будет использоваться технология так называемых машиночитаемых протоколов – впервые на муниципальных выборах в нашем регионе.

«Эта технология себя хорошо зарекомендовала. – Говорит председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. – Она максимально исключает человеческий фактор, увеличивает скорость ввода итогов голосования в систему «Выборы». Все участки, где будет проходить голосование, обеспечены всей необходимой оргтехникой».

Члены избирательных комиссий в тестовом режиме отрабатывают технологию формирования машиночитаемых протоколов с QR-кодом, которые после закрытия участков будут направлены в территориальные комиссии.

В 6 городских округах и районных центрах выборы пройдут по многомандатным округам, в том числе городе-химиков. Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Новомосковского района Виктор Егоров, «…наша задача – объяснить избирателям, что в избирательном бюллетени можно поставить сразу несколько знаков за тех кандидатов, кому они отдают приоритет. Это может быть от одного до пяти знаков в каждом избирательном бюллетени».

По словам председателя ТИК, информирование избирателей о предстоящих выборах, является для комиссии сегодня основной задачей, ведь раньше здесь применялась смешанная избирательная система. С 29 августа в Новомосковске начинается досрочное голосование. Всего же на избирательные участки региона в дни голосования придут почти 50% избирателей губернии.














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