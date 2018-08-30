НОВОСТИ | Общество







30.08.2018 12:52 В Туле наградили активистов ТОСов "Вести-Тула"





| фото |



Всего в областном центре выделены границы 117 ТОСов, в которых на общественных началах работают 97 председателей, 465 старших по улицам, 1420 старших по домам и 131 староста населённых пунктов. Сейчас это уже около 2000 человек.



«Если вначале это были люди пенсионного возраста, то сейчас в органы местного самоуправления приходит много молодежи. Они реализуют интересные проекты. Сами определяют территории для благоустройства, получают гранты, несут ответственность за реализацию проектов», - говорит начальник управления по местному самоуправлению и молодёжной политике администрации города Тулы Илья Тихомиров.



Результат работы ТОСов, как говорится, на лицо. Даже во время прогулки каждый из нас может оценить происходящие перемены. Наиболее активных представителей ТОСов традиционно награждают в честь праздника. Ежегодно проходит и конкурс на лучшего лидера и непосредственно лучшее территориальное общественное самоуправление. И здесь от администрации победители и призеры получают не только грамоты, но и небольшие денежные вознаграждения.



Они стараются сделать не только свой дом, но и целые кварталы оружейной столицы комфортнее и краше. Накануне в Туле состоялись торжественные мероприятия в честь Дня территориальных общественных самоуправлений.Всего в областном центре выделены границы 117 ТОСов, в которых на общественных началах работают 97 председателей, 465 старших по улицам, 1420 старших по домам и 131 староста населённых пунктов. Сейчас это уже около 2000 человек.«Если вначале это были люди пенсионного возраста, то сейчас в органы местного самоуправления приходит много молодежи. Они реализуют интересные проекты. Сами определяют территории для благоустройства, получают гранты, несут ответственность за реализацию проектов», - говорит начальник управления по местному самоуправлению и молодёжной политике администрации города Тулы Илья Тихомиров.Результат работы ТОСов, как говорится, на лицо. Даже во время прогулки каждый из нас может оценить происходящие перемены. Наиболее активных представителей ТОСов традиционно награждают в честь праздника. Ежегодно проходит и конкурс на лучшего лидера и непосредственно лучшее территориальное общественное самоуправление. И здесь от администрации победители и призеры получают не только грамоты, но и небольшие денежные вознаграждения.













Читать @gtrktula

















