В мире животных:
Кот-наркокурьер
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



30.08.2018 12:52 В Туле наградили активистов ТОСов
"Вести-Тула"



| фото |
Они стараются сделать не только свой дом, но и целые кварталы оружейной столицы комфортнее и краше. Накануне в Туле состоялись торжественные мероприятия в честь Дня территориальных общественных самоуправлений.

Всего в областном центре выделены границы 117 ТОСов, в которых на общественных началах работают 97 председателей, 465 старших по улицам, 1420 старших по домам и 131 староста населённых пунктов. Сейчас это уже около 2000 человек.

«Если вначале это были люди пенсионного возраста, то сейчас в органы местного самоуправления приходит много молодежи. Они реализуют интересные проекты. Сами определяют территории для благоустройства, получают гранты, несут ответственность за реализацию проектов», - говорит начальник управления по местному самоуправлению и молодёжной политике администрации города Тулы Илья Тихомиров.

Результат работы ТОСов, как говорится, на лицо. Даже во время прогулки каждый из нас может оценить происходящие перемены. Наиболее активных представителей ТОСов традиционно награждают в честь праздника. Ежегодно проходит и конкурс на лучшего лидера и непосредственно лучшее территориальное общественное самоуправление. И здесь от администрации победители и призеры получают не только грамоты, но и небольшие денежные вознаграждения.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .