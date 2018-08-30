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30.08.2018 12:34 Чем опасен «удар» словом для детей? София Гафарова





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Увы, сегодня не все родители способны сдерживать свои эмоции и не срываться на детей. Всплеск всех стрессов приходится как раз на начало учебного года, когда вместе с детьми адаптацию проходят и родители. Зачастую неудачно. Сегодня эмоциональное насилие является самым распространённым видом жестокого обращения с детьми, о котором родители даже не подозревают. Как это выглядит? Открытое неприятие и постоянная критика ребёнка, угрозы ,оскорбления, унижение, эксплуатация, невыполнение своих обещаний, терроризирование.



«Многие идут по более легкому пути, считая ребенка своей собственностью. – Говорит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. – Родители забывают о том, что существует ответственность, предусмотренная законом РФ».



Удар словом чреват тем, что моральные раны не заживают. Последствия могут проявиться через много лет. Ребенок становится болезненным душевно и физически. Так как быть, если порой кипишь от гнева и злости на проступки детей? «Нужно учиться переключать себя. Выйти в другую комнату, досчитать до десяти, выпить стакан воды, умыться. То есть, самые простые методы помогают, что называется выпустить пар», - говорит психолог Анастасия Хабарова.



Зачастую банальность оказывается действенным методом. Например, и в том, что сначала надо воспитывать себя, а потом детей.



Только добрый тон и убеждение с улыбкой. За неполный час, что мы снимали на площадке, Наталья ни разу не крикнула на сына, хотя неугомонный малыш так и норовил куда-нибудь залезть или убежать. У многодетной мамы есть еще две дочки 12 и 17 лет. Возраст детей сложный, сил и терпения нужно немало. Наталья может считаться идеальной мамой, которая воспитывает детей без крика и наказания.Увы, сегодня не все родители способны сдерживать свои эмоции и не срываться на детей. Всплеск всех стрессов приходится как раз на начало учебного года, когда вместе с детьми адаптацию проходят и родители. Зачастую неудачно. Сегодня эмоциональное насилие является самым распространённым видом жестокого обращения с детьми, о котором родители даже не подозревают. Как это выглядит? Открытое неприятие и постоянная критика ребёнка, угрозы ,оскорбления, унижение, эксплуатация, невыполнение своих обещаний, терроризирование.«Многие идут по более легкому пути, считая ребенка своей собственностью. – Говорит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. – Родители забывают о том, что существует ответственность, предусмотренная законом РФ».Удар словом чреват тем, что моральные раны не заживают. Последствия могут проявиться через много лет. Ребенок становится болезненным душевно и физически. Так как быть, если порой кипишь от гнева и злости на проступки детей? «Нужно учиться переключать себя. Выйти в другую комнату, досчитать до десяти, выпить стакан воды, умыться. То есть, самые простые методы помогают, что называется выпустить пар», - говорит психолог Анастасия Хабарова.Зачастую банальность оказывается действенным методом. Например, и в том, что сначала надо воспитывать себя, а потом детей.









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