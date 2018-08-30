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30.08.2018 12:12 Сотрудники Росгвардии предлагают тулякам сдать оружие "Вести-Тула"





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В этом году на первом этапе операции в марте-апреле было сдано 13 единиц оружия и 605 патронов. Второй этап продлится по 20-е декабря. Пока его итог - 7 единиц оружия и 579 патронов. Сегодня всех желающих сдать оружие ждут в центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии на Советской, 53.







На территории Тульской области продолжается второй этап операции «Оружие», в рамках которой граждане, сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, не только освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ, но и получают вознаграждение.В этом году на первом этапе операции в марте-апреле было сдано 13 единиц оружия и 605 патронов. Второй этап продлится по 20-е декабря. Пока его итог - 7 единиц оружия и 579 патронов. Сегодня всех желающих сдать оружие ждут в центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии на Советской, 53.

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