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30.08.2018 12:06 Тульский государственный музей оружия отмечает 145-летие "Вести-Тула"





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Об этом и всей долгой истории музея пойдет речь на сегодняшних торжествах. Гости увидят видеофильм, познакомятся с перспективами развития музея, который, по оценке министра культуры России Медынского, является «лучшим музеем оружия в стране и одним из лучших в мире».





Сегодня в областном центре отмечают 145-летие Тульского государственного музея оружия. Это совершенно особый культурный объект. Здесь более 145-ти лет сохраняется память о давнем верном служении Тулы Отечеству. Ведь оружейная канцелярия и первая коллекция стрелкового и холодного оружия при нем появилась еще в декабре 1715 года.Об этом и всей долгой истории музея пойдет речь на сегодняшних торжествах. Гости увидят видеофильм, познакомятся с перспективами развития музея, который, по оценке министра культуры России Медынского, является «лучшим музеем оружия в стране и одним из лучших в мире».

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