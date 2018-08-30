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30.08.2018 12:01 В Туле закроют «Газон» "Вести-Тула"





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В вашем распоряжении все уже полюбившиеся фотозоны и арт-объекты. На сцене с 17.00 до 21.00 выступление танцевальных коллективов. И, конечно же, долгожданное награждение лучших из лучших по итогам «Газонокопилки»! Велосипед, самокат, полет на воздушном шаре и многие другие призы найдут своих счастливых обладателей. В 21.00 – фейерверк и дискотека.





Календарное лето неумолимо подходит к концу. И сегодня состоится грандиозное закрытие молодежного пространства «Газон». С 17.00 весь «Газон» заполнят яркие игры и аттракционы: гигабол, тянучки, гигаботинки, бои сумо и многие другие. А также площадка от футбольного клуба «Арсенал»: малые ворота и большой дартс.В вашем распоряжении все уже полюбившиеся фотозоны и арт-объекты. На сцене с 17.00 до 21.00 выступление танцевальных коллективов. И, конечно же, долгожданное награждение лучших из лучших по итогам «Газонокопилки»! Велосипед, самокат, полет на воздушном шаре и многие другие призы найдут своих счастливых обладателей. В 21.00 – фейерверк и дискотека.

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