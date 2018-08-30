НОВОСТИ | Общество







30.08.2018 11:52 Активность клещей в Тульской области идет на спад "Вести-Тула"





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Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 3659 человек, в том числе 1070 детей. Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех районах региона. За лето проведена акарицидная обработка 1257 гектаров территории области.





149 жителей Тульской области пострадали от клещей за минувшую неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 3659 человек, в том числе 1070 детей. Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех районах региона. За лето проведена акарицидная обработка 1257 гектаров территории области.

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