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30.08.2018 11:44 В части Большой Тулы ожидаются перебои в подаче воды "Вести-Тула"





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А в Военном Городке Берники, деревне Селиховое будет приостановлена подача воды. По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.





В связи с проведением работ на водоводе первого подъема Песоченского водозабора диаметром 700 мм сегодня с утра и до окончания работ в южной части Привокзального, Центрального, Советского округов Тулы, в пос. Скуратово, пос. Косая Гора вода будет подаваться с пониженным давлением.А в Военном Городке Берники, деревне Селиховое будет приостановлена подача воды. По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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