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НОВОСТИ | Общество



29.08.2018 17:31 Новомосковский «Азот» отметил 85-летие
Вести-Тула

Новомосковский «Азот» отметил 85-летие

| фото |
Большим красивым праздником отметили в КДЦ «Азот» сразу два дня рождения: 85 лет исполнилось непосредственно предприятию НАК «Азот» и 17 лет – Минерально-химической компании «ЕвроХим».

В большом зале КДЦ собрались работники химического производства, его ветераны, приглашенные гости – люди, которым не надо объяснять, какую роль играло и играет предприятие в жизни Новомосковска.

Кинокадры старой хроники напомнили о прошедшем времени. Во времена первой пятилетки молодая Советская Республика остро нуждалась в современной химической промышленности. В 1930 г. стартовало строительство Бобриковского химкомбината (так он назывался первоначально). Параллельно стройке зарождался город Сталиногорск (ныне Новомосковск). Так что город родился благодаря химкомбинату. Уже в конце 1933 г. предприятие активно заработало.

МХК «ЕвроХим» в лице Новомосковского «Азота» ведет активную социальную политику в городе. Среди наиболее значимых реализованных проектов - строительство первого общедоступного ледового дворца в Тульской области, реконструкция новомосковских парков, создание вело-лыжеролерной трассы, ремонт спортивных залов в школах города, реконструкция сетей и коммуникаций Новомосковска, а также реконструкция городского дома культуры. Уже в этом году в городе с помощью химиков реализован проект «Большая вода», который направлен на улучшение водоснабжения Новомосковска, на что предприятие выделило более 370 млн рублей.

Компания продолжает динамично развиваться, вкладывая большие деньги в обустройство рабочих мест, создание достойных бытовых условий работников, а также благоустройство территории предприятия.

С теплыми словами к собравшимся обратился генеральный директор «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. «В нашем коллективе трудятся несколько поколений работников – основного производства, строительных, сбытовых организаций, депо. Все вы каждый день вкладываете свой труд, свои силы, знания, умения в дело процветания НАК «Азот», - отметил он. Руководитель выразил огромную благодарность всем труженикам, пожелал «азотовцам» новых трудовых успехов, а сам завод назвал юным - предприятие, несмотря на солидную дату, сегодня выглядит 17-летним в соотношении с человеческим возрастом.


Игорь Нечаев вручил награды за большой вклад в развитие производства, экономики региона и страны. Медалью «Трудовая доблесть» Министерства промышленности и торговли РФ отмечен исполнительный директор АО «НАК «Азот» Александр Савенков.

От имени правительства и губернатора Тульской области химиков поздравил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев. Он подчеркнул большой вклад НАК «Азот» в экономику области и вручил благодарственные письма губернатора отличившимся работникам предприятия.

Подарков в день рождения много не бывает. Коллектив химического предприятия вместе с гостями принимали их громкими аплодисментами. Среди неформальных повеселили и порадовали собравшихся с экрана специальный выпуск новостей «ЕвроХим-ТВ», удивительные выступления иллюзиониста мирового уровня, финалиста теле-шоу «Минута славы» Артема Щукина, Московского камерного мужского хора «Пересвет». «Изюминкой» большого дня рождения стала вокальная программа известного певца Сосо Павлиашвили.











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