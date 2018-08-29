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29.08.2018 17:09 Тульские волонтёры соберут благотворительный «Рюкзачок радостей» Вести-Тула





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Акция продлится по 10 сентября, а 11-го собранные подарки будут вручены юным горожанам. Адреса пунктов сбора благотворительной помощи - на сайте администрации Тулы и по телефонам 31-12-35, 31-12-34.



Тульский волонтёрский центр объявляет о проведении ежегодной городской благотворительной акции «Рюкзачок радостей». Её цель - оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям из малообеспеченных семей в подготовке к учебному году, сбор канцтоваров и необходимых вещей.Акция продлится по 10 сентября, а 11-го собранные подарки будут вручены юным горожанам. Адреса пунктов сбора благотворительной помощи - на сайте администрации Тулы и по телефонам 31-12-35, 31-12-34.

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