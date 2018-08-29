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29.08.2018 16:50 На автосалоне в Москве представлены машины «Haval» Вести-Тула





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Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. Сейчас на площадке полным ходом идут работы по благоустройству территории и строительству дорог, продолжается ввоз и монтаж оборудования, который планомерно осуществляется с ноября прошлого года.



Осенью и в декабре будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в начале 2019 года.



Сегодня в рамках Московского международного автомобильного салона – 2018 автомобильный завод «Haval» представит свою продукцию. Пока - образец, но уже вскоре первые автомобили будут сходить с конвейера только что построенного завода в индустриальном парке «Узловая».Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. Сейчас на площадке полным ходом идут работы по благоустройству территории и строительству дорог, продолжается ввоз и монтаж оборудования, который планомерно осуществляется с ноября прошлого года.Осенью и в декабре будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в начале 2019 года.

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