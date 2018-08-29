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29.08.2018 16:19 В Туле рабочие промывают ливнёвку Вести-Тула





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Конечно, всё разом привести в порядок не получится, но, в частности, выполнены работы на Орловском шоссе в районе дома №86, продолжаются - на улицах Оружейной, Приупской, в Станционном посёлке. К 1 октября задания этого года планируют завершить.





Одна из застарелых проблем Тулы - недееспособность ливневой канализации по ряду адресов, что при дожде оборачивается потопами и подтоплениями. В городе, наконец, взялись за устройство дренажа, водоотведение, восстановление работоспособности участков ливнёвки. За прошедшую неделю проведена промывка труб и очистка колодцев с применением каналопромывочной машины.Конечно, всё разом привести в порядок не получится, но, в частности, выполнены работы на Орловском шоссе в районе дома №86, продолжаются - на улицах Оружейной, Приупской, в Станционном посёлке. К 1 октября задания этого года планируют завершить.

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